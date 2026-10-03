Российские военные нанесли удар по мосту через Днепр в Киеве

Сегодня ночью российский беспилотник атаковал мост в Киеве, который являлся важной транспортной артерией. Кроме того, под удар попали логистический центр в Киевской области и судно в Черном море с грузом для ВСУ.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам задействованным в интересах ВСУ», – сообщили в Минобороны.

В результате одной из атак БПЛА в Киеве поврежден северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ.

В Киевской области под удар попал логистический центр «Гостомель», на территории которого осуществляется хранение материальных средств, используемых для снабжения украинских боевиков.

Кроме того, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова