В Министерстве обороны России пообещали усилить атаки по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, после заявления Владимира Зеленского об ударах по российским НПЗ.

«В ответ на эти угрозы Минобороны России напоминает, что наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия главаря киевского режима», – заявили в МО.

В оборонном ведомстве напомнили, что речь идет о попытках Киева сорвать голосование на выборах в Госдуму. «Целенаправленных ударах ракетным вооружением и БПЛА по участковым избирательным комиссиям, в результате которых погибли шесть абсолютно мирных граждан. Попытках организации массированной атаки с применением более 1600 украинских ударных БПЛА с 19-го по 20 сентября по гражданским объектам в Москве», – отметили в Минобороны.

Кроме того, киевских режим применил дроны в попытке сорвать проведение международного экономического форума в Санкт-Петербурге в июне 2026 года.

Минувшей ночью ВСУ били по жилым кварталам Белгорода, где нет никаких военных объектов. В результате пострадали мирные жители.

«После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – заключили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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