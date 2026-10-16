WP: на Украине больше не уверены в стабильных поставках оружия от НАТО

На Украине начали сомневаться в регулярности поставок вооружений со стороны стран НАТО. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Поставки западного оружия Киеву стали нестабильными.

«С мая поставки осуществляются с перебоями, и сейчас никто не может с уверенностью или гарантией сказать, что поставка действительно прибудет», – заявил собеседник газеты.

Как отмечает издание, у Украины практически не осталось зенитных ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. По состоянию на 7 октября Киев располагал всего 10 такими ракетами, которые затем были израсходованы во время атак. Сейчас в запасе осталось всего лишь несколько ракет, рассказал украинский чиновник.

Другой информированный источник издания сообщил, что Украина столкнулась с нехваткой современных средств для перехвата российских баллистических ракет.

В публикации отмечается, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине истощили американские и мировые запасы ракет для Patriot до критического уровня. Одна батарея Patriot стоит около 1 млрд долларов, а одна ракета обойдется более чем в 4 млрд долларов. Киев в последнее время постоянно жалуется на дефицит ракет для Patriot и просит США и других союзников о поставке этого вооружения.

Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев колебался по поводу отправки дополнительных перехватчиков для Patriot на Украину и в какой-то момент даже заговорил о том, что раздумывает над тем, чтобы разрешить Украине самостоятельно производить эти ракеты, отмечает издание. Однако затем глава Белого дома изменил свою позицию и пригрозил прекратить помощь Киеву, когда разочаровался в отсутствии прогресса в мирных переговорах.

Сегодня стало известно, что США временно остановили поставку боеприпасов союзникам для восстановления собственных резервов. Об этом заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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