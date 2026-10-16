Трамп: США приостановили продажи боеприпасов союзникам

США временно остановили поставку боеприпасов союзникам для восстановления собственных резервов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Они должны быть у нас. И когда мы пополним наши запасы, действительно пополним, мы снова начнем разрешать нашим союзникам покупать их у нас», – сказал американский лидер в интервью телеканалу Newsmax.

В очередной раз Трамп раскритиковал и своего предшественника Джо Байдена за передачу Украине военной помощи на миллиарды долларов без требования оплаты. При этом он напомнил, что предыдущая администрация США поставляла Киеву значительные объемы вооружений, в том числе системы Patriot и ракеты Tomahawk.

Трамп после возвращения в Белый дом потребовал от ЕС оплачивать американские вооружения. «Я сказал Евросоюзу: я не собираюсь ничего вам давать. Вы должны платить. У них много денег. Они платили нам, а мы отправляли им боеприпасы. И это работало», – добавил президент США.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Вашингтон угрожает прекратить поставки вооружений, осуществляемых через механизм Приоритетного списка потребностей Украины (PURL). Кроме того, в новый пакет военной помощи Киеву США не включили ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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