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Силы ВПО за ночь перехватили более 370 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 370 вражеских беспилотников. В Белгородской и Курской областях есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 20 октября до 8.00 мск 21 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 373 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – отметили в Минобороны РФ.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о пяти пострадавших в Октябрьском и Кореневском районах. Поврежден объект энергетики, было нарушено электроснабжение, которое оперативно восстановили по резервной схеме. В поселке Колонтаевка Льговского района повреждена вышка сотовой связи, связь нарушена.

В Белгородской области за сутки в результате атак со стороны Украины ранения получили четыре человека в Валуйском, Прохоровском и Шебекинском округах. «Один из них находится на стационарном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – рассказал глава региона Александр Шуваев.

Кроме того, сегодня ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Пскова, Костромы, Ярославля, Сочи, Геленджика, Нижнего Новгорода, Калуги и столичных Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Москва, Зоя Осколкова