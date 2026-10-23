Россия и Украина сегодня проведут обмен пленными

В Гомельской области Белоруссии сегодня состоится очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщило белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

По его данным, перед обменом Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Лантратова встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Как информирует ТАСС, встреча была посвящена продолжению гуманитарного диалога между Москвой и Киевом.

О запланированном сегодня обмене пленными сообщал РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Накануне Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Российская сторона вернула Украине 252 погибших всушников, взамен получила 25 тел российских бойцов.

Минск, Москва, Наталья Петрова