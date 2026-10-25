Ушаков: Россия готова возобновить переговоры по Украине после 4 ноября

Россия будет готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса после 4 ноября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Москва была готова к трехсторонней встрече после выборов в Госдуму, которые прошли с 18 по 20 сентября. Однако Киев сорвал эту договоренность.

«Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры», – сказал Ушаков.

Напомним, во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом 21 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября. Состав делегации на встречу определит глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что переговоры запланированы на первую половину ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Москва, Зоя Осколкова

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