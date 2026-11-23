Передача ядерного оружия Киеву может стать поводом для превентивного удара со стороны России. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что пока развитие событий в ходе украинского кризиса не создавало состояния прямой необходимости использовать ядерное оружие», – говорится в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности», опубликованной в «Московском журнале международного права».

Медведев допустил возможность упреждающих действий России в случае передачи Киеву ядерного оружия. «Несмотря на то что действующая редакция «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» не предполагает напрямую превентивного применения ядерного оружия, надлежит прийти к выводу, что поставки (открытые или тайные) Западом ядерного оружия киевскому режиму могут вынудить Россию на принятие упреждающего решения для нейтрализации этой опасности», – написал зампред Совбеза.

Он также напомнил о конфликте на Ближнем Востоке. По словам Медведева, США и Израиль не имели законных оснований для нанесения ударов по Ирану из-за его ядерной программы. СВО на Украине зампред Совбеза назвал превентивной мерой самообороны, которая, по его утверждению, соответствует ст. 51 Устава ООН.

Стоит отметить, что о «симметричном ответе» при передаче Украине ядерного оружия Медведев неоднократно заявлял и ранее. По его мнению, в случае необходимости Москве «придется использовать» ядерное оружие в том числе против стран-поставщиков.

«Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий [поставках оружия со стороны Великобритании и Франции] придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», – подчеркнул Медведев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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