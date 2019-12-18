Врио главы Оренбурга назначил заместителя из родного Североуральска

Врио главы Оренбурга, бывший депутат заксобрания Свердловской области Владимир Ильиных назначил себе заместителя по экономике и финансам из родного Североуральска.

Как сообщается на официальном портале мэрии, новым вице-мэром стала Светлана Золотарева, которая до недавнего времени занимала должность первого заместителя главы администрации Североуральского городского округа.

Светлана Золотарева родилась 8 июля 1977 года в поселке Покровск-Уральский города Североуральска, окончила УРГЭУ.

Как уже писал «Новый День», Владимир Ильиных стал первым заместителем главы Оренбурга 19 ноября. Его кандидатуру утвердили депутаты оренбургского горсовета. Депутатские полномочия в Свердловской области он сложил 29 октября. 10 декабря, когда мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин перешел на работу в областное правительство, Ильиных стал врио главы города. С губернатором Оренбуржья Денисом Паслером они знакомы давно – оба родились в Североуральске.

Североуральск, Оренбург, служба информации

Североуральск, Оренбург. Другие новости 18.12.19

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