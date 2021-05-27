В доме мэра Оренбурга идут обыски

В доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных идут обыски, работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РИА "Новости". Подробности пока не сообщаются.

Ранее, в мае, проходили обыски в администрации Оренбурга, силовики обыскивали управление делами, управление муниципальной службы и кадровой политики, финансовое управление, управление жилищно-коммунального хозяйства, допрашивали вице-мэра по экономике и финансам Светлану Золотареву.

Владимир Ильиных переехал в Оренбург по приглашению губернатора Дениса Паслера, до того он был депутатом заксобрания Свердловской области. А уже после переезда Ильиных назначил помощницей Золотареву, которая родом из его родного Североуральска.

Оренбург, Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Оренбург, Екатеринбург. Другие новости 26.05.21

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