Бывший депутат свердловского заксо официально избран мэром Оренбурга

Сегодня Оренбургский городской совет выбрал нового мэра из четырех претендентов, отобранных конкурсной комиссией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты единогласно проголосовали за первого заместителя главы Владимира Ильиных, который с декабря уже фактически руководил городом в статусе и.о. после ухода в областное правительство Дмитрия Кулагина. Тогда же был объявлен конкурс. На сайте горсовета Оренбурга сообщается, что до финала дошли четверо: сам Ильиных, юрисконсульт ЗАО «ЦАУ – Юрист» Александр Ивлев, глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев, мастер участка Оренбургского газоперерерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» Василий Кальнишевский.

Как уже писал «Новый День», Владимир Ильиных стал первым заместителем главы Оренбурга 19 ноября. Депутатские полномочия в Свердловской области он сложил 29 октября. Добавим, он не единственный свердловчанин, получивший высокий пост в Оренбуржье после избрания Дениса Паслера губернатором. 26 ноября Паслер подписал указ о назначении Татьяны Савиновой (бывшей чиновницы из администрации Екатеринбурга) на должность вице-губернатора по социальной политике, оставив за ней также должность министра здравоохранения.

Оренбург, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Оренбург, Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

На Урале будут добывать медь из кирпичей с помощью отечественного прибора. / За три дня в Свердловской области пневмонией заболели 565 человек. / Мэрия Екатеринбурга покупает десять Toyota Camry с климат-контролем и экстренными кнопками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»