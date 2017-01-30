В ямальской тундре четвертый день ищут 4-летнего мальчика / Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего»

Публикации за 30.01.17

В Ямальском районе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 4-летнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО дело возбуждено по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следователи предварительно установили, что 27 января 2017 года около 14:00 в тундровой зоне в Ямальском районе, в 120 км на юго-запад от села Сеяха исчез 4-летний ребенок. Родители рассказали, что мать занималась домашними делами на улице, а мальчик в это время играл рядом с ней. Когда женщина ненадолго отлучилась, чтобы набрать воды в водоеме, подул сильный ветер, и поднялась снежная пелена.

Вернувшись к жилищу, она обнаружила, что 4-летний сын исчез. Изначально родственники пытались найти ребенка самостоятельно, но позже они обратились за помощью в МЧС (около 22:40). На момент исчезновения ребенка температура воздуха в данной местности составляла минус 13 градусов, сила ветра достигала 12 метров в секунду.

Сейчас решается вопрос о выезде следственно-оперативной группы на место происшествия. В ходе следствия будет дана оценка действиям родственников мальчика, а также служб, отреагировавших на сообщение о пропаже ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 27.01.17

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