В Ямальском районе нашли труп 4-летнего мальчика / Эксперты выясняют причину смерти ребенка

Публикации за 02.02.17

В Ямальском районе сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили тело пропавшего 27 января 4-летнего ребенка. По факту безвестного исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Тело ребенка было обнаружено сегодня, 2 февраля, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий. Причина смерти ребенка будет установлена после проведенной судебно-медицинской экспертизы.

Как писал «Новый День», предварительно было установлено, что 27 января около 14:00 в тундровой зоне Ямальского района, в 120 км на юго-запад от села Сеяха исчез 4-летний ребенок. Родители рассказали, что мать занималась домашними делами на улице, а мальчик в это время играл рядом с ней.

Когда женщина ненадолго отлучилась, чтобы набрать воды в водоеме, подул сильный ветер, поднялась снежная пелена. Вернувшись к жилищу, она обнаружила, что сын исчез. Изначально поиски ребенка родственники вели своими силами, но безуспешно. В итоге в 22:40 они обратились за помощью в МЧС. На момент исчезновения ребенка температура воздуха в данной местности составляла минус 13 градусов, сила ветра достигала 12 метров в секунду. Расследование уголовного дела продолжается.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 31.01.17

Шестеро ямальских гаишников попались на «крышевании» опасных грузоперевозок. / В ямальской тундре четвертый день ищут 4-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». / Славить человека труда в 2017 году будут в Тюмени и Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»