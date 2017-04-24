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Ямал

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Публикации за 24.04.17

Сын бизнесмена прикурил от Вечного огня в Салехарде. СКР проводит проверку

Сын бизнесмена прикурил от Вечного огня в Салехарде. СКР проводит проверку

Следователи проводят проверку информации об осквернении Вечного огня в городе Салехарде (ЯНАО), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, в понедельник, 24 апреля, в интернет попали фотоснимки, на которых мужчина, забравшийся на Вечный огонь на Пантеоне Победы, пытался прикурить от пламени. В настоящее время устанавливается его личность, выясняются все обстоятельства происшествия.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что на фото предположительно запечатлен сын крупного ямальского бизнесмена. Снимки были опубликованы в соцсетях. Выложившая фото в сеть местная жительница утверждает, что на фото изображен сын салехардского бизнесмена. «Я не могу понять! Почему они оскверняют наш монумент. это дико. сын владельца смака (магазин – прим. ред.) оскверняет нашу память... раз есть деньги, то можно все делать?!» – написала девушка. Интернет-пользователи просят призвать вандала к ответственности.

Салехард, Светлана Петрова

Салехард. Другие новости 17.04.17

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