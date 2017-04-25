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Ямал

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Публикации за 25.04.17

Житель Салехарда извинился за осквернение Вечного огня (ВИДЕО) / И возложил цветы
Фото: скриншот с видео

Житель Салехарда извинился за осквернение Вечного огня (ВИДЕО) И возложил цветы

Ямальским полицейским удалось установить личность личность молодого человека, который 23 апреля пытался прикурить от Вечного огня в Салехарде. Его знакомый снял этот процесс на фото и опубликовал его в интернете.

Правонарушителями оказались местные жители 1999 и 1997 годов рождения, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. Молодые люди пояснили полицейским, что гуляли по парку, одному из них захотелось покурить, но зажигалки или спичек у него не оказалось. В связи с этим он попробовал прикурить от Вечного огня. Его товарищ ради шутки сделал фото и опубликовал его в социальной сети.

Минувшей ночью в соцсетях появилась видеозапись, где молодой человек, представившийся Владимиром Анисимовым, вместе со своим товарищем публично извинились за свой поступок и возложили цветы у Вечного огня. «Мы сделали очень большую ошибку. Хочу извиниться перед ветеранами Великой Отечественной войны и перед гражданами России. Это была глупость, я раскаиваюсь. Я патриот своей страны, всегда им был и останусь», – говорится в видеообращении нарушителя.

Как писал «Новый День», вчера, 24 апреля, следственные органы начали проверку информации об осквернении Вечного огня в Салехарде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее СМИ сообщили, что на фото предположительно запечатлен сын крупного ямальского бизнесмена, по другой версии – сын чиновницы, но одно другому не мешает. «Я не могу понять! Почему они оскверняют наш монумент. это дико. сын владельца смака (магазин – прим. ред.) оскверняет нашу память... раз есть деньги, то можно все делать?!» – написала девушка. Интернет-пользователи просят призвать вандала к ответственности.

Напомним, это не первый подобный случай в Салехарде. Так, в феврале школьники в возрасте 10-12 лет потушили пламя, закидав его снегом. Когда детей нашли, они заявили, что тушили Вечный огонь из любопытства, не зная о значимости символа памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

Салехард,, Иван Гридин

Салехард,. Другие новости 24.04.17

Сын бизнесмена прикурил от Вечного огня в Салехарде. СКР проводит проверку. / Оппозиционные партии отвергли сотрудничество с ЕР на ближайших выборах. / Отчеты губернаторов по готовности к паводку и пожарам не прошли проверку Сибирского регионального центра МЧС и департамента лесного хозяйства УрФО.

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