Крупный пожар на Ямале: в огне погибли трое детей и женщина

В селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа сегодня ночью сгорел двухэтажный многоквартирный дом. В результате пожара погибли 4 человека, в том числе трое детей. Огонь тушили более 5 часов.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в деревянном частично расселенном доме по улице Ленина поступило спасателям около двух часов ночи. Площадь пожара составила 432 квадратным метра. В тушении огня были задействованы 20 сотрудников противопожарной службы и 5 единиц спецтехники. Пожар потушили спустя пять часов – к 07:20. Дом полностью уничтожен огнем.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили возгорание в одной из квартир второго этажа. Некоторые жильцы самостоятельно эвакуировались из дома, двоих человек пожарные вывели с первого этажа. Позже на первом этаже были обнаружены четверо погибших, среди которых двое детей, отметили в МЧС. В результате пожара пострадало также 3 жильцов. Они были доставлены в больницу. СМИ уточняют, что жертвами возгорания стали женщина, двое маленьких детей в возрасте 4 и 6 лет, а также 15-летний подросток.

Жильцы сгоревшего дома расселены у родственников и знакомых. В настоящее время проводится разбор сгоревших конструкций дома. Причины пожара устанавливаются.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

Салехард. Другие новости 22.12.17

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