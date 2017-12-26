Число жертв пожара в селе Красноселькуп выросло до семи

По уточненным данным на пожаре в ямальском селе Красноселькуп погибли семь человек. Ранее было известно о четырех жертвах: женщина, два ребенка 4 и 6 лет и 15-летняя девушка. По словам заместителя директора противопожарной службы ЯНАО Сергея Сергеева, после разбора завалов на месте пожары были обнаружили останки тел еще троих жильцов.

Как передает ИА «Север-Пресс», до сегодняшнего дня их считали пропавшими без вести. Сейчас проводится опознание и идентификация тел погибших.

Как писал «Новый День», пожар произошел 23 декабря в жилом доме по улице Ленина в селе Красноселькуп. В нем были расселены 4 квартиры из 16. С огнем не могли справиться более 5 часов 20 бойцов и 5 единиц спецтехники противопожарной службы округа. Дом был полностью уничтожен.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в деревянном доме поступило спасателям около двух часов ночи. Площадь пожара составила 432 квадратным метра. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили возгорание в одной из квартир второго этажа. Некоторые жильцы самостоятельно эвакуировались из дома, двоих человек пожарные вывели с первого этажа. Позже на первом этаже были обнаружены четверо погибших, среди которых двое детей, отметили в МЧС. В результате пожара пострадало также 3 жильцов. Они были доставлены в больницу.

Жильцы сгоревшего дома расселены у родственников и знакомых. Причины пожара устанавливаются.

Салехард, Иван Гридин

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