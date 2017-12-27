Новоуренгойских чиновников «пропесочили» за резонансное выступление школьника в бундестаге

На Ямале департамент образования автономного округа и глава Нового Уренгоя завершили проверки по факту скандального выступления учащегося местной гимназии в Бундестаге, которое вызвало большой общественный резонанс.

По итогам проверки четыре чиновника – два заместителя главы города, начальник и заместитель информационно-аналитического управления муниципалитета, – получили дисциплинарные взыскания. «Замглавы по социальным вопросам объявлен выговор, замглавы по внутренней политике вынесено предупреждение», – приводит «Интерфакс» слова чиновника администрации Газовой столицы.

Как писал «Новый День», выговор также получил директор гимназии, в которой учится оскандалившийся молодой человек. Кроме того, по итогам проверки, организованной по запросу депутата Законодательного собрания ЯНАО Елены Кукушкиной, было предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе учебного учреждения, учителя немецкого языка. На данный момент решение об увольнении не принято.

Проверка показала, что скандальную речь подготовил не гимназист, который увлекается историей и чтит память воевавшего на северо-западном фронте прадеда, а учитель немецкого языка. Сделала она это не проконсультировавшись с учителями истории и руководством гимназии на основании информации, предоставленной немецкой стороной.

Как писал «Новый День», в середине ноября в соцсетях была опубликована запись выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге. Подросток рассказывал о немецком солдате, который принимал участие в Сталинградской битве. По словам мальчика, он изучил биографию военнослужащего из открытых источников. Солдат, как рассказал юноша, попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой, так как «умер от тяжелых условий плена». Кроме того, школьник посетил «захоронения солдат вермахта» вблизи города Копейск, где, по его словам, «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Новый Уренгой, Иван Гридин

Новый Уренгой. Другие новости 26.12.17

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