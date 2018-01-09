На Ямале закрыто три из пяти основных зимников

Из-за теплой погоды и сильных метелей на Ямале работают лишь две зимних автомобильных дороги из пяти крупных. На сегодняшний день официально открыты только ледовая переправа через реку Обь в районе Салехрарда и зимник Уренгой – Красноселькуп. Последний был введен в эксплуатацию в конце декабря, но из-за потепления его открыли только 8 января.

По-прежнему закрыты зимники: Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и Салехард – Надым. Как отмеяает «Ямал-Регион», именно закрытом ещё зимнике Салехард – Надым в снежный плен попали десять автомашин. Для помощи людям был организован передвижной пункт обогрева и временного размещения, оперативную помощь всем нуждающимся также оказали медики и спасатели.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 27.12.17

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