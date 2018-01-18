На Ямале закрыты три зимника, еще один – для тяжелых машин

На Ямале сохраняются проблемы с автомобильным сообщением. На территории региона действуют ограничения для движения транспорта по зимним автодоргам. В частности, сегодня, в 9:00 для всех видов транспорта была закрыта зимняя автодорога Уренгой – Красноселькуп.

Причиной тому стало резкое ухудшение погоды: температуры воздуха понизилась до минус 41 градуса, а порывы ветра достигают 11 метров в секунду. Расчисткой данной автодороги занимаются 4 единицы техники.

Зимник Салехард – Надым открыт только для транспортных средств до 3,5 тонны. По оценкам специалистов, дорога находится в удовлетворительном состоянии, застрявших машин нет.

По-прежнему не был принят в эксплуатацию зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Сейчас техника расчищает ледовую трассу, передает «Север-Пресс». Зимняя автодорога Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, которую также пока не приняли в эксплуатацию, находится в высокой стадии готовности. Сегодня, 18 января, начала работу комиссия по приему зимника.

Как писал «Новый День», в начале января из-за теплой погоды и сильных метелей на Ямале работали лишь две зимних автомобильных дороги из пяти крупных. Не работали зимники: Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и Салехард – Надым.

Получить оперативную справочную информацию по разрешенному тоннажу на ледовой переправе Салехард – Лабытнанги можно по телефону ‎8 (34922) 4-30-90, по работе переправы через реку Пур – ‎8 (3494) 24-41-41, по работе зимников – ‎8 (34922) 7-17-04 или на интерактивной карте зимников.

Салехард, Иван Гридин

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