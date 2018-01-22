На Ямале под лед Оби провалился «Кировец». Водитель погиб

Сотрудники следственного отдела по Ямальскому району ЯНАО организовали доследственную проверку по факту гибели водителя трактора «К-700», который провалился под лед Оби. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, трагедия произошла сегодня, 22 января, утром в районе села Салемал при устройстве сезонной автодороги «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале». Под лед реки провалился колесный трактор «К-700». Водитель погиб. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: "Север-Пресс"

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