«Сингапур не прокатил»: счётная палата Ямала задержала годовой отчёт. Депутаты запротестовали

Глава Счётной палаты Ямала Владимир Свидлов вынужден был извиниться за то, что сдал материалы годового отчёта в заксобрание слишком поздно. По словам аудитора, контрольно-ревизионный орган желал сделать доклад более современным, изменить формат работы, а самый передовой опыт – это Сингапур. Но, по словам спикера, «Сингапур не прокатил», поэтому документ задержался и в итоге выглядит также как обычно. Извинения г-н Свидлов принёс в ходе отчёта перед депутатами заксобрания Ямала в четверг, 19 апреля 2018 года, сообщает «Новый День».

Задержка привела к тому, что депутаты не смогли до заседания рассмотреть доклад. Вместе с тем отчёт главного аудитора Ямала на самом собрании не прояснил ситуацию. Из рассказа Владимира Свидлова было неясно, какие нарушения найдены. На это обратила внимания депутат, член КПРФ, Елена Кукушкина. Она просила назвать конкретные суммы, конкретные нарушения. В том числе и уточнить, какие крупные сделки были совершены некоммерческими организациями без учёта мнения учредителей. Но г-н Свидлов не смог назвать ни суммы, ни саму некоммерческую организацию. После нескольких вопросов Кукушкиной он признался, что нарушения найдены в Фонде жилищного строительства.

Фракция ЛДПР отказалась голосовать за принятие доклада, так как материалы ревизоры предоставили слишком поздно.

Отметим, прокуратура Ямала уже обращала внимание на непрозрачность работы Счётной палаты. Контрольный орган выложил на свой сайт отчёт о работе только после замечания.

Салехард, служба информации

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