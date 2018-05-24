У главного ревизора Ямала выросла коллекция дорогостоящего транспорта

Председатель Счётной палаты Ямала Владимир Свидлов в 2017 году заработал почти на 8 млн рублей больше, чем по итогам 2016 года. Его заместитель Ирина Пряженникова также нарастила доход почти на пять млн рублей.

Глава СП ЯНАО Владимир Свидлов заработал по итогам 2017 года 24,8 млн рублей. У него новые транспортные средства, в том числе вездеход ТРЭКОЛ-39294Д и надувная лодка «Фрегат». Вместе с этим у него по-прежнему в собственности три автомобиля Toyota Land Cruiser. А также два катера, три мотора, три прицепа, снегоход. В числе недвижимости – участок, дом, квартира, два машиноместа. И незавершённые объекты – баня, гараж. У его супруги есть собственная квартира. Она заработала 2,2 млн рублей.

Ирина Пряженникова – заместитель главы СП Ямала – отчиталась о доходе в 18,3 млн рублей. В её собственности по-прежнему автомобиль Lexus is 250. На неё также зарегистрированы две квартиры и часть гаража.

Счётная палата Ямала является непубличным ведомством. Журналистам вход на комиссии заксобрания, где обсуждают бюджетные нарушения, найденные СП, закрыт. Более того, в годовых отчётах ведомства невозможно найти описания конкретных нарушений, допущенных распорядителями бюджетных средств.

Салехард, служба информации

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