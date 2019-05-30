Глава Счетной палаты Ямала купил новые транспортные средства

Глава Счетной палаты Ямала Владимир Свидлов продолжает собирать коллекцию техники. В 2018 году у него появился новый прицеп и лодочный мотор. В списке его транспортных средств – 16 экземпляров. У него все также три машины марки «Toyota Land Cruiser 200», катер, снегоход, лодки, несколько прицепов, моторов и даже личный ТРЭКОЛ. Об этом свидетельствует декларация о доходах за 2018 год.

Г-н Свидлов за 2018 год заработал 22,6 млн рублей, это меньше уровня 2017 года (24,8 млн рублей). Главный аудитор Ямала достроил недвидимость, и теперь у него в собственности участок, дом, баня, квартира, два машиноместа, два гаража. У его супруги также есть собственная квартира.

Замглавы СП ЯНАО Ирина Пряженникова тоже немного потеряла в доходах в 2018 году. Она задекларировала 17,5 млн рублей. У нее в собственности все также Lexus is 250. В числе недвижимости у г-жи Пряженниковой – две квартиры и часть гаража.

У Владимира Свидлова появился новый помощник – Артем Дяченко (однофамилец главы Надымского района Леонида Дяченко). Его заработок – 9,6 млн рублей. В собственности нового помощника Свидлова – две машины: БМВ Х5 и Мерседес Бенц GLC 250 4 М. Собственности у него нет.

Напомним, сын самого Владимира Свидлова Семен Свидлов работает в администрации Надымского района заместителем главы.

Салехард, служба информации

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