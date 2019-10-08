Заместитель главного аудитора Ямала потеряет денежную должность

Зампредседателя Счетной палаты Ямала Ирина Пряженникова досрочно слагает полномочия. Она работает до 1 января 2020 года. Такое решение приняли депутаты заксобрания Ямала 4 октября 2019 года, говорится на сайте думы. Основанием для принятия решения стало личное заявление чиновницы.

Г-жа Пряженникова должна была работать до лета 2024 года, так как была назначена на пост на шесть лет с 16 июня 2018 года.

Телефон чиновницы не отвечает, получить ее комментарии о причинах досрочной отставки не удается.

За 2018 год она заработала 17,5 млн рублей. У нее в собственности был Lexus is 250, две квартиры и часть гаража.

Г-жа Пряженникова известна своим нежеланием общаться со СМИ и давать отчеты о работе Счетной палаты округа, которая должна контролировать бюджетные расходы. Ведомство не желало публиковать годовой отчет по итогам 2014 года, но прокуратура вынудила аудиторов раскрыть итоги деятельности. Тогда Ирина Пряженникова говорила журналистам, что причиной срыва сроков предоставления отчетности была техническая ошибка, которую не могли устранить в течение несколько месяцев.

Согласно официальной справке на сайте СП, г-жа Пряженникова пришла на госслужбу в СП в 2006 году (ее образование не указано). С июня 2012 года является заместителем председателя контрольно-счетного органа.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 08.10.19

В Новом Уренгое владелец собаки, которая напала на ребенка, заплатил 50 тыс. рублей. / На Ямале могут ликвидировать все поселковые администрации. / Бывший главный налоговик Ямала претендует на пост мэра Салехарда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»