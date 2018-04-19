российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 апреля 2018, 18:36 мск

Новости Ямал

Темы дня, Новости дня, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

«Дойдём до президента!». Депутаты Ямала просят Москву помочь избавиться от бродячих собак

Депутаты заксобрания Ямала поддержали обращение коллег из Приморья в Госдуму. Народные избранники из регионов просят своих коллег из Москвы ускорить принятие закона, которой регламентирует обращение с питомцами. Речь идёт о законе «Об ответственном обращении с животными». В первом чтении он был одобрен еще семь лет назад, после этого работа остановлена, рассказал в рамках очередного заседания думы Ямала Марат Абдрахманов.

Депутаты Ямала хотят добиться того, чтобы владельцы животных обязаны были ставить четвероногих на учёт. Таким образом люди будут более внимательно относиться к кошкам и собакам и, возможно, перестанут их выкидывать на улицу.

Как пояснил Марат Абдрахманов, после того, как будет принят федеральный закон, нужно будет дождаться приказа Минсельхоза, который урегулирует учёт и выгул собак.

Депутат Людмила Иванова заявила, что если нужно, то ямальские парламентарии «дойдут до президента»: «С одной стороны, жалко нам животных. Но с другой стороны – страдают люди. Ни одно животное не заменит нам детей», – заключила народный избранник.

В заксобрании Ямала приводят статистику ветеринаров: в 2017 году было зафиксировано 1216 покусов животными людей, из них 54 процентов покусов совершили собаки, у которых не установлены владельцы. «За прошедший год отловлено 8115 собак. И эта численность каждый год вновь восстанавливается», – приводят в пресс-службе парламента слова главы службы ветеринарии Андрея Листишенко.

Сейчас тема нападений бродячих собак на людей – одна из самых актуальных для Салехарда. Два мальчика стали жертвами нападения псов в апреле 2018 года в столице Ямала. Материалы проверки следователей переданы в СКР по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.04.18

Депутат из Салехарда, сжигавший доллары, предложил коллеге из Тюменской думы освободить место. / На Ямале запретили продавать вейпы несовершеннолетним. / «Сингапур не прокатил»: счётная палата Ямала задержала годовой отчёт. Депутаты запротестовали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Бастрыкин сам взялся за дело о нападении собак в Салехарде, которое отменил ямальский прокурор

В рубриках

Ямал, Урал, Общество, Политика, Россия,

Новости партнеров