«Дойдём до президента!». Депутаты Ямала просят Москву помочь избавиться от бродячих собак

Депутаты заксобрания Ямала поддержали обращение коллег из Приморья в Госдуму. Народные избранники из регионов просят своих коллег из Москвы ускорить принятие закона, которой регламентирует обращение с питомцами. Речь идёт о законе «Об ответственном обращении с животными». В первом чтении он был одобрен еще семь лет назад, после этого работа остановлена, рассказал в рамках очередного заседания думы Ямала Марат Абдрахманов.

Депутаты Ямала хотят добиться того, чтобы владельцы животных обязаны были ставить четвероногих на учёт. Таким образом люди будут более внимательно относиться к кошкам и собакам и, возможно, перестанут их выкидывать на улицу.

Как пояснил Марат Абдрахманов, после того, как будет принят федеральный закон, нужно будет дождаться приказа Минсельхоза, который урегулирует учёт и выгул собак.

Депутат Людмила Иванова заявила, что если нужно, то ямальские парламентарии «дойдут до президента»: «С одной стороны, жалко нам животных. Но с другой стороны – страдают люди. Ни одно животное не заменит нам детей», – заключила народный избранник.

В заксобрании Ямала приводят статистику ветеринаров: в 2017 году было зафиксировано 1216 покусов животными людей, из них 54 процентов покусов совершили собаки, у которых не установлены владельцы. «За прошедший год отловлено 8115 собак. И эта численность каждый год вновь восстанавливается», – приводят в пресс-службе парламента слова главы службы ветеринарии Андрея Листишенко.

Сейчас тема нападений бродячих собак на людей – одна из самых актуальных для Салехарда. Два мальчика стали жертвами нападения псов в апреле 2018 года в столице Ямала. Материалы проверки следователей переданы в СКР по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина.

Салехард, служба информации

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