В Новом Уренгое ФСБ провела спецоперацию. Задержаны 20 человек

ФСБ России пресекла деятельность «спящей ячейки» террористов, состоящей из четырёх человек, которые планировали провести теракты в московском регионе. Злоумышленники прибыли из Нового Уренгоя.

«Координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram», – рассказали «Интерфаксу» в пятницу в ЦОС ФСБ РФ.

База террористов также найдена, силовики установили, что задержанные злоумышленники были связаны с радикально настроенными жителями Нового Уренгоя. В газовой столице России чекисты совместно с МВД России провели спецоперацию. Задержаны 20 человек и проведено 17 обысков.

«Изъята религиозно-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность «Исламского государства» (запрещенного в России, – прим. ред.), а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами», – сообщает ЦОС ФСБ.

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

Новый Уренгой, служба информации

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