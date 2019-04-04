В Новом Уренгое наказан руководитель мусульманской организации

В молельном доме в Новом Уренгое нашли экстремистскую литературу. Постановлением Новоуренгойского суда руководитель местной мусульманской религиозной организации «Ихсан» признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в четыре тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО в четверг, 4 апреля 2019 года. Книгу нашли 23 марта 2019 года.

«В здании молельного дома местной мусульманской религиозной организации «Ихсан» обнаружена брошюра «380 больших грехов» автора Ибн Хаджара аль-Хайтами, которая решением Первомайского районного суда Владивостока признана экстремистской и внесена в федеральный список экстремистских материалов», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Исполняющий обязанности прокурора города возбудил дело об административном правонарушении – массовое распространение экстремистских материалов.

В Новом Уренгое проблема экстремизма стоит особенно остро. Регулярно появляются сообщения о вербовщиках запрещенной в России организации ИГИЛ или участниках нелегальных формирований. В 2018 году сотрудники ФСБ задержали четырех человек, прибывших из Нового Уренгоя – они планировали провести теракты в московском регионе.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 03.04.19

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