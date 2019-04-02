Ямальца осудят за то, что не рассказал о террористах в Новом Уренгое

Ямальца Сайпутдина Махмудова будут судить за то, что он не сообщил в правоохранительные органы о том, что его пытались завербовать в ряды ИГИЛ (запрещена в РФ).

Махмудов общался с мужчиной, который в настоящее время обвиняется в содействии террористической деятельности. Вербовщик уговаривал Махмудова и других ямальцев уехать в Сирию.

Двое жителей Нового Уренгоя поддались уговорам и предприняли попытку вступить в террористическую организацию, однако были задержаны сотрудниками органов безопасности.

«Махмудов не сообщил в органы власти о лице, склонявшем граждан к террористической деятельности, в связи с чем был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 205.6 УК РФ (санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года)», – сообщили в прокуратура ЯНАО.

Напомним, Ямал постоянно попадает в криминальные сводки из-за большого числа нелегальных организаций. В 2015 году Ноябрьск «прославился» на всю Россию после того, как боевики опубликовали в интернете видео с участием жителя города Анатолия Землянки. Ноябрянин отрезал в голову попавшему в руки террористов мужчине.

Новый Уренгой, служба информации

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