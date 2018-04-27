На Ямале осуждены террористы «ИГИЛ», вербовавшие уральцев

Вступил в законную силу приговор Приволжского военного суда в отношении сторонников запрещенной международной террористической организации «Исламское государство». Решением суда Гаджимурад Магомедов и его пособник Илтифат Ахмедов были осуждены к 3,5 и 5 годам лишения свободы соответственно.

Деятельность ячейки была пресечена в Муравленко (ЯНАО). В марте 2017 года сотрудники РУФСБ России по Тюменской области задержали Магомедова и Ахмедова, который пытался выехать в Сирию.

«В ходе следствия установлено, что Магомедов и Ахмедов являясь участниками законспирированной ячейки МТО «ИГ», собирали денежные средства для финансирования терроризма, планировали совершение преступлений террористического характера и намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований», – сообщает пресс-служба УФСБ по Тюменской области.

Лидером и вербовщиком террористической ячейки являлся Гаджимурад Магомедов. Под его влиянием в Сирию для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований выехал житель Муравленко.

Стоит отметить, что Ямал постоянно попадает в криминальные сводки из-за большого числа нелегальных организаций. В 2015 году соседний Ноябрьск «прославился» на всю Россию после того, как боевики опубликовали в интернете видео с участием жителя города Анатолия Землянки. Ноябрянин отрезал в голову попавшему в руки террористов мужчине.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 27.04.18

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