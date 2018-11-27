Очередной Ямалец бежал к боевикам в Сирию

Житель Ямала осужден за попытку вступить в организацию «Исламское государство» (признана судом РФ террористической, ее деятельность запрещена). Ноябрянин по фамилии Анфиногенов планировал выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ (запрещена в России). Он был выявлен сотрудниками РУФСБ по Тюменской области и задержан при попытке пересечения турецко-сирийской границы. Ямальца депортировали в Россию и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России. (Участие в деятельности террористической организации).

Приволжский окружной военный суд приговорил Анфиногенова к лишению свободы сроком на пять лет. Напомним, Ямал постоянно попадает в криминальные сводки из-за большого числа нелегальных организаций. В 2015 году Ноябрьск «прославился» на всю Россию после того, как боевики опубликовали в интернете видео с участием жителя города Анатолия Землянки. Ноябрянин отрезал в голову попавшему в руки террористов мужчине.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 27.11.18

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