Тюменские чекисты отговорили ямальца становиться террористом

Житель Нового Уренгоя собирался уехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Про планы ямальца стало известно сотрудникам ФСБ, которые провели с парнем беседу и предупредили его о том, что совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

«Объявление официального предостережения о недопустимости действий по созданию условий для совершения преступлений является мерой профилактики, применяемой органами ФСБ России при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности», – пояснили в РУФСБ России по Тюменской области.

Стоит отметить, что в сентябре 2018 года житель Тюменской области Бекмурзаев был осужден за вовлечение ямальцев в деятельность организации «Исламское государство» (признана судом РФ террористической и ее деятельность запрещена). Мужчина вербовал людей на территории Нового Уренгоя. Приволжский окружной военный суд признан его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 23.11.18

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