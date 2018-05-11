На Ямале мужчина выкинул собаку из окна. Животное прооперировали в Кургане (ФОТО)

В Новом Уренгое силовики расследуют уголовное дело в отношении мужчины, который выбросил из окна щенка. ЧП произошло 15 апреля 2018 года. О произошедшем сообщили прохожие, которые увидели окровавленную собаку под окном жилого дома. Участковый установил, что пса выкинул пьяный мужчина 1988 года рождения. Ему не понравилось, что щенок начал скулить.

Из-за падения с восьмого этажа собака получила многочисленные переломы костей и ушибы внутренних органов, рассказали в пресс-службе управления МВД Ямала. Дело возбуждено по статье «жестокое обращение с животными». Мужчина ранее не судим.

Волонтеры выложили в соцсети фото пострадавшей собаки Геры. Жители со всего города организовали сбор средств на ее лечение. В общей сложности удалось собрать 190 тыс. рублей. Этих денег хватило на то, чтобы доставить животное самолетом в Курган и сделать там операцию по установке ортопедического оборудования на сломанную лапу. В настоящее время собака проходит реабилитацию. «Она очень ласковая, не боится людей, но новый хозяин для нее пока не найден. У нас такое впервые в практике – люди откликнулись сами, без официального объявления сбора средств. Все очень переживают. Большое спасибо мальчику, который в 4 часа утра услышал собачий визг, вышел посмотреть, что случилось, отвез Геру в ветклинику и позвонил в полицию», – рассказала «Новому Дню» руководитель центра «Подари мне жизнь» Наталья Хорошилова.

Отметим, полиция всё чаще рассматривает случаи жестокого обращения с животными. На Ямале резонансным стал инцидент, который опубликовали в Сети – несколько мужчин, в том числе и полицейский – избивают пса, насильно вытащенного из будки.

В ХМАО сильные волнения вызвало другое происшествие – жительница Нижневартовска, желая умертвить родившихся щенков, сначала сварила их в кипятке, а потом выкинула из окна.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 11.05.18

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