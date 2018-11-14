Пьяный тюменец выбросил собаку из окна 10 этажа

В Тюмени мужчина выкинул собаку из окна 10-го этажа. Накануне вечером о происшествии в полицию сообщили соседи живодера – жители дома по ул. Малиновского. «Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поиграть с домашним питомцем. В ходе игры мужчина начал хватать собаку за шею, почувствовав угрозу, животное укусило фигуранта. Разъяренный подозреваемый выбросил пса из окна собственной квартиры», – рассказали в УМВД по Тюменской области.

Сотрудник полиции задержал подозреваемого в жестоком обращении с животными. Им оказался ранее судимый безработный 30-летний тюменец. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 ст.245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Живодеру грозит до 3 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что случаи жестокого обращения с животными регистрируются в регионах тюменской «матрешки» регулярно. Так, в Нижневартовске 17-летняя девушка пыталась сварить щенков русского спаниеля в кипятке, а потом выбросила их из окна. Житель Нового Уренгоя выбросил из окна щенка за то, что тот скулил. Из-за падения с восьмого этажа собака получила многочисленные переломы, но выжила. Волонтеры собрали деньги на лечение животного и прооперировали его в клинике Кургана.

Тюмень, служба информации

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