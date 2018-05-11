В правительстве Ямала рассказали, зачем взяли на службу бывшего начальника отдела полиции

Стало известно, чем будет заниматься в правительстве Ямала бывший силовик – экс-начальник штаба управления МВД Ямала Виталий Бучков. В пресс-службе правительства округа описали его функциональные обязанности на посту заместителя директора департамента строительства и жилищной политики округа.

Там добавили, что г-н Бучков назначен на пост ещё месяц назад – 12 апреля 2018 года. Как рассказали в пресс-службе окружной администрации в ответ на запрос «Нового Дня», у Виталия Бучкова помимо юридического есть и профильное образование – он окончил в 1990 году Кишиневский строительный техникум Минстроя МССР.

В числе основных направлений его деятельности на посту замдиректора депстроя называют: участие в разработке инвестпроектов в муниципалитетах, участие в разработке госпрограмм в сфере строительства и жилищной политики. А также – участие в разработке проектов ГЧП и концессий. Отметим, на Ямале на условиях концессии будет реконструирован аэропорт Нового Уренгоя, модель уже разработана – конкурс выиграла компания «Уренгойаэроинвест».

Также Виталий Бучков займётся выполнением задач инженерной спасательной службы. А именно: мероприятиями в рамках военных действия и ЧС, строительством защитных сооружений и приспособление подвальных помещений для укрытия. Кроме того, по данным пресс-службы, в его задачи входит организация мероприятий по гражданской обороне и организация и проведение аварийно-спасательных работ. Отметим, ранее сам Виталий Бучков отказался комментировать дату своего назначения и круг обязанностей. Он посчитал вопрос журналиста вмешательством в его жизнь.

Г-н Бучков известен в Салехарде как бывший глава городского отдела полиции и супруг заместителя губернатора по соцполитике Татьяны Бучковой.

Салехард, служба информации

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