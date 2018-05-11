У ямальских чиновников растут доходы

Чиновники администрации ЯНАО – руководители департаментов и служб – раскрыли сведения о доходах за 2017 год вслед за членами правительства округа.

Один из самых высокооплачиваемых специалистов – директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев. Он заработал 11,7 млн рублей. У него есть «Джип», земельный участок, квартира, дом и доля во втором земельном участке.

Директор департамента науки и инноваций Алексей Титовский задекларировал 7,7 млн рублей. Это больше уровня 2016 года. У него две машины – «Митсубиси» и «Шевроле». А также новая недвижимость – дом и участок. Кроме того, он по-прежнему владеет квартирой и нежилым помещением.

Глава департамента экономики Светлана Гусева заработала около 8,8 млн рублей (6,9 млн рублей по итогам 2016 года). У неё в собственности две квартиры.

Глава депздрава Сергей Новиков отчитался о доходах в 10 млн рублей, это выше уровня 2016 года, когда доход ответственного за медицину Ямала составлял 5,7 млн рублей. Он избавился от пяти автомобилей УАЗ, которые были у него в собственности. Осталась только доля в квартире.

Глава депстроя Юрий Теряев тоже стал немного богаче – его доход вырос с 7 млн рублей до 8,4 млн рублей. Он все также владеет автомобилями «Кадиллак» и «Мерседес». У него также есть две квартиры.

Директор департамента образования Марина Кравец отчиталась о доходах в 8,5 млн рублей по итогам 2017 года. У неё в собственности участок, жилое строение и доля в квартире.

Глава департамента природно-ресурсного регулирования и нефтегазового сектора Владимир Галуза задекларировал 7,1 млн рублей дохода. У него нет ни имущества, ни авто. Машина и квартира есть у его супруги – «Крайслер Джип». Она заработала по итогам 2017 года 880 тыс. рублей.

Салехард, служба информации

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