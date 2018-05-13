В Муравленко возбудили дело из-за гибели в пожаре четырёх человек

В Муравленко следователи возбудили уголовное дело из-за гибели в пожаре четырёх мужчин. Огонь вспыхнул в административно-бытовом здании в промзоне в ночь на 13 мая 2018 года. Прибывшие на место спасатели достали из горящего помещения тела четверых мужчин без признаков жизни. Пятого пострадавшего доставили в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье: «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Пожар произошёл на втором этаже. На месте работает следственная группа. Силовики устанавливают личности погибших.

Ранее в управлении МЧС Ямала пояснили, что пожарные не смогли обследовать здание в момент прибытия, так как огнём были охвачены большие территории. Там предположили, что о ЧП сообщили поздно.

Муравленко, служба информации

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