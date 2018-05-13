В Муравленко в промзоне сгорели четверо мужчин

В Муравленко (ЯНАО) во время пожара в административном здании погибли четверо мужчин. ЧП произошло в ночь на 13 мая. Одному из находившихся в помещении мужчин удалось спастись – он доставлен в больницу с ожогами кисти.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 01:01 13 мая. Огонь возник в деревянном двухэтажном здании по адресу: Муравленко, промзона, панель №5. В каком именно месте случился пожар и что это за комната – выясняется, в здании располагались административно-бытовые помещения.

«Первый пожарный караул прибыл к месту вызова через четыре минуты. Уже наблюдалось открытое горение кровли и частично второго этажа, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану. Спасатели не смогли произвести боевую разведку всего здания из-за открытого огня и высокой температуры», – сообщили в пресс-службе управления МЧС Ямала.

В ходе тушения пожара спасатели нашли тела четырех мужчин без признаков жизни. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Возгорание ликвидировано через два часа. Сгорело 100 «квадратов» здания. Причину ЧП выясняют дознаватели.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 11.05.18

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