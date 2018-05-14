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Вторник, 15 мая 2018, 15:50 мск

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В пожаре на Ямале погибли четверо работников югорской компании

Фото пресс-службы ГУ МЧС по ЯНАО

Стали известны личности погибших во время пожара в Муравленко мужчин. Это четыре работника компании «Юграстройсервис». Ещё один пострадавший, который получил ожоги – тоже сотрудник этого предприятия. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала, которая наряду со следователями начала проверку обстоятельств ЧП.

Пожар вспыхнул ночью 13 мая в деревянном здании на территории промышленной зоны города Муравленко. В пресс-службе управления МЧС сообщили, что на момент прибытия подразделения в здании бушевал огонь, и помещения обследовать не удалось. Очаг, по всей видимости, находился на втором этаже здания. В ведомстве предположили, что о пожаре сообщили поздно. Тела погибших были найдены в ходе тушения.

Специалисты следственного управления СК Ямала возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх мужчин в огне.

Прокуратура проверяет, соблюдал ли владелец здания – индивидуальный предприниматель – противопожарные нормы. Также надзорная инстанция выясняет, соблюдались ли правила охраны труда, миграционное и градостроительное законодательство.

Причину пожара устанавливают дознаватели.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 13.05.18

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