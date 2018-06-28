Сгоревшие в Муравленко вахтовики жили на складе незаконно

Стали известны детали пожара на промзоне в Муравленко, в результате которого погибли четверо мужчин. ЧП произошло ночью 13 мая 2018 года в деревянном здании. Жертвами пожара стали сотрудники ООО «Юграстройсервис» и ООО ТК «Эверест». Кроме того, ещё один работник югорской компании получил ожоги. Мужчины жили в доме, хотя, как выяснилось, он был незаконным. По версии прокуратуры, дом появился в том числе и благодаря плохому контролю со стороны властей.

Как сообщили в прокуратуре Ямала в четверг, 28 июня, собственник здания – ИП – допустил грубые нарушения законодательства. Ему назначен штраф в 20 тыс. рублей.

«Сгоревшее здание было незаконно построено и незаконно использовалось. Кроме того, прокуратура внесла представление главе Муравленко Александру Подороге из-за того, что не было контроля за целевым использованием муниципального земельного участка, где построен нелегальный дом. Виновного муниципального служащего привлекли в ответственности», – говорится в пояснениях прокуратуры Ямала.

Обновлено в 15:55. В мэрии Муравленко агентству «Новый День» сообщили, что участок был предоставлен в аренду предпринимателю под эксплуатацию склада, но по факту там жили люди.

«В период 2013 – 2017 в план проверок целевого использования данный участок не попал. А предприниматель использовал здание не как склад, а размешал там людей. К дисциплинарной ответственности привлечён начальник отдела земельных отношений», – рассказали в администрации.

Также выяснилось, что «Юграстройсервис» и ТК «Эверест» не соблюдали правила охраны труда. В отношении юрлиц и их директоров возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ещё не завершено расследование уголовного дела по факту гибели людей. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК Ямала, назначены пожаротехнические экспертизы, опрашиваются свидетели.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 28.06.18

Украинский омбудсмен дежурит у ворот колонии на Ямале и пишет о сэлфи Москальковой. / Моор на Ямале признался: он понимал, что может стать губернатором. / Ямальские единороссы выдвинут в губернаторы женщину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»