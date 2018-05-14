Новый глава следственного комитета Ямала рассказал о зарплате

Руководители окружного следственного управления СК Ямала раскрыли сведения о доходах за 2017 год. Согласно декларации, глава ведомства Андрей Егоров заработал почти 3 млн рублей. Напомним, он был назначен на пост в августе 2017 года, то есть работает на Ямале почти полгода. В его собственности – квартира. Ещё одной квартирой он владеет вместе с супругой и двумя детьми. Также г-н Егоров снимает служебное жильё. Автомобиля у главы СУ СК Ямала нет, но он есть у его жены – это «Мерседес Бенц». Она заработала в 2017 году 901 тыс. рублей.

Новый руководитель в ямальском следственном управлении – Владимир Зарубин был назначен 2 апреля на должность первого заместителя главы ведомства. Он отчитался о доходах в 1,6 млн рублей по итогам 2017 года. В управлении СК Ямала он курирует расследования особо важных дел. В его собственности лишь гараж, при этом автомобиля нет. Квартира находится у него в безвозмездном пользовании.

Больше всех заработал заместитель руководителя СУ СК Ямала Виталий Кондратенко, который работал в управлении ещё при прежнем руководителе. Он отчитался о доходах в 4,5 млн рублей. В его список недвижимости входят два гаража и две квартиры. У него также есть машина – «Фольксваген» (модель не указана). Его супруга зарегистрировала две квартиры, долю в земельном участке и долю в многоквартирном доле. Она задекларировала 2,3 млн рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.05.18

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