Глава СУ СК Ямала Егоров купил новую машину

Главный следователь Ямала Андрей Егоров заработал по итогам 2018 года 4,8 млн рублей. Это больше уровня позапрошлого года (3 млн рублей за 2017 год). Андрей Егоров в декларации отчитался о новой машине – «Лада Гранта». У него есть собственная квартира. Еще одной он владеет с членами своей семьи – женой и детьми. Также главе СУ СК Ямала предоставляют служебное жилье. Жена главного следователя по-прежнему ездит на « Мерседес Бенц А-140». Она заработала 1,3 млн рублей.

Замруководителя управления СУ СК Ямала Виталий Кондратенко задекларировал доход, который превышает заработки руководства. Г-н Кондратенко получил по итогам 2018 года 5,4 млн рублей. Он ездит на Volkswagen Tuareg. У него также есть два гаража и две квартиры в собственности. Также две квартиры, часть дома и участок есть у его супруги.

Владимир Зарубин, которого в апреле 2018 года назначали первым замом СУ СК Ямала, проработал на посту год. С 9 апреля 2019 года приказом он назначен на должность руководителя следственного отдела СК на комплексе «Байконур». Его доходов соотвественно в декларации нет.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.05.19

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