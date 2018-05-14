Житель Нового Уренгоя уговаривал знакомых стать террористами

В Новом Уренгое снова выявили пособника террористов, который склонял местных жителей к участию в незаконных формированиях. Уголовное дело было возбуждено следственным комитетом по статье «склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность». Данные о злоумышленнике в СК предоставила полиция. Силовики выяснили, что до сентября 2017 года 21-летний мужчина склонял знакомых к выезду в Сирию для участия в террористической деятельности ИГИЛ (запрещена в России). Сам он является сторонником радикальных религиозных взглядов. Один из его собеседников поддался на уговоры и даже планировал совершить преступление. Но передумал.

Обвинение вербовщику из Нового Уренгоя предъявлено заочно. Он сумел скрыться от следствия и сейчас находится в международном розыске.

Напомним, в конце апреля 2018 года ФСБ сообщала о пресечении деятельности «спящей» ячейки террористов, которые прибыли из Нового Уренгоя для совершения терактов в Москве.

Новый Уренгой, служба информации

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