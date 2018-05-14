Губернатор Ямала впервые публично ищет чиновника

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин объявил о старте конкурса на пост главы департамента госзаказа. Прежний руководитель ведомства Виктория Рубан покинула департамент ещё в конце 2017 года. Структуру в январе 2018 года возглавил исполняющий обязанности директора Сергей Побережный.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ямала, приём документов от претендентов на руководящий пост начинается во вторник, 15 мая 2018 года. Анонсируя отбор кандидатов, губернатор Дмитрий Кобылкин вспомнил о конкурсе «Лидеры России», где он был наставником.«Ямал всегда будет территорией возможностей. Уверен, в профессиональном сообществе найдутся достойные претенденты, которые заинтересуются предложением и примут участие в конкурсе», – цитирует слова главы региона его пресс-служба.

Заместитель Дмитрия Кобылкина, глава аппарата губернатора Наталья Фиголь сообщила, что отбор кандидатов проводится из резерва управленческих кадров региона.

С чем связана публичность при подборе нового руководителя в окружную администрацию – неясно. Ранее все конкурсы по поиску кандидатов на руководящие должности проводились без анонса губернатора и его специального приглашения. Более того, о назначениях становилось известно случайно и намного позднее даты официального вступления чиновников в должность.

В последнее время были назначены глава департамента физкультуры и спорта Андрей Масанов (прежний директор осужден за коррупцию), глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков (прежний директор ушёл в отставку без объяснения причин), глава департамента природно-ресурсного регулирования Владимир Галуза (назначен после смерти прежнего руководителя).

Одним из самых резонансных назначений последнего времени стало поступление на службу в администрацию бывшего сотрудника управления МВД Ямала Виталия Бучкова. Полицейский получил пост заместителя директора департамента строительства и жилищной политики Ямала. В правительстве округа агентству «Новый день» пояснили, что у него есть диплом строительного техникума. Новый чиновник займётся инвестиционными проектами и выполнением задач инженерной спасательной службы.

Салехард, служба информации

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