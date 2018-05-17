На Ямале назначается одна из ключевых персон во власти

Депутат Дмитрий Жаромских станет новым вице-спикером заксобрания Ямала. Решение об этом должно быть принято в четверг, 17 мая, в рамках очередного заседания думы, сообщает агентство «Новый День».

Пост стал вакантен после досрочной отставки вице-спикера Сергея Харючи, который объявил о том, что желает дать дорогу молодым. По неофициальной версии, он принял решение сдать мандат из-за невозможности совмещения поста спикера с должностью председателя ассоциации «Оленеводы мира».

Депутат Дмитрий Жаромских является председателем комитета по промышленности, природопользованию и экологии в заксобрании Ямала. До прихода в думу он был советником губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. В официальной биографии г-на Жаромских, опубликованной в рамках выборной кампании, указывалось, что он в аппарате главы региона занимался оптимизацией работы органов госвласти и сокращением численности чиновников. Ему официально приписывают авторство реформы в Пуровском районе по ликвидации городской администрации.

С назначением Дмитрия Жаромских в думе округа будут снова работать три заместителя председателя. В руководство органа также входят первый вице-спикер Виктор Казарин и вице-спикер Елена Зленко.

В рамках заседания 17 мая ещё один депутат получит пост в окружной думе, сообщает «Новый день». Эдуард Яунгад заменит Сергея Харючи на посту председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям. Именно этот комитет рассматривает кандидатов на важные посты, вопросы введения новых должностей, вопросы избирательного законодательства.

Салехард, служба информации

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