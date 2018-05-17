Глава гострудинспекции на Ямале проигнорировал голодовки

Глава Гострудинспекции в ЯНАО Андрей Зимин, зачитывая доклад о соблюдении трудовых прав в округе, даже не упомянул острую тему забастовок работников из-за невыплаты зарплат. Он лишь озвучил цифру – по состоянию на 1 мая 2018 года общая сумма долгов перед работниками на Ямале составила 166 млн рублей. Свои зарплаты ждут 5 тыс. сотрудников. Цифры глава инспекции г-н Зимин озвучил в рамках очередного заседания заксобрания в Салехарде, отчитываясь перед депутатами, в четверг, 17 мая 2018 года, сообщает «Новый день».

Между тем и в 2017 году, и в 2018 году на Ямале голодали рабочие, в том числе и вахтовики. Летом 2017 года в Сабетте, где строится крупный завод «Ямал СПГ», забастовку устроили сотрудники «РСК-Логистик». В апреле 2018 года отказался от приёма пищи работник на Русском нефтегазоконденсатном месторождении, после проверки его обращения массовое заявление о невыплате зарплат написали работники «Спецбурстрой».

Ничего не сказала о ситуации с забастовками и другой докладчик по вопросу соблюдения трудовых прав на Ямале, чиновник окружной администрации – замдиректора департамента занятости Ямала Анастасия Самылкина.

Темы косвенно коснулась вице-спикер заксобрания Елена Зленко. Она предложила принять доклады спикеров и создать рабочую группу, которая изучит систему работу вахтовиков и, возможно, предложит поправки в федеральные законы, чтобы у властей появились механизмы воздействия на работодателей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.05.18

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