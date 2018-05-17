Депутат Ямала устроил демарш при назначении нового вице-спикера

Депутат-справедливоросс Валерий Степанченко отказался голосовать за назначение вице-спикера заксобрания Ямала. Он аргументировал это тем, что фракция «Справедливой России» с начала работы созыва выступала за оптимизацию и за сокращение поста одного из заместителей председателя. Своё мнение народный избранник высказал в рамках очередного заседания, 17 мая 2018 года, где решались вопросы распределения вакантных мест.

Протест коллеги не помешал большинству депутатов окружной думы тайным голосованием назначить депутата Дмитрия Жаромских новым зампредом заксобрания. Других кандидатур не было. «За» назначение проголосовали 14 присутствующих депутатов, против – 1 человек, воздержался также один народный избранник. Ранее этот пост занимал Сергей Харючи, который досрочно сложил полномочия в апреле 2018 года.

Кроме того, в ходе заседания заксобрания на пост главы комитета по госустройству и местному самоуправлению назначен Эдуард Яунгад. Для этого ему пришлось оставить свою прежнюю должность – зампреда комитета по делам КМНС.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.05.18

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