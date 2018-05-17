Высший совет ЛДПР выбрал нового лидера партии на Ямале

Координатором ямальского отделения ЛДПР стал депутат тюменской областной думы Денис Садовников. Сегодня Высший Совет ЛДПР его в этой должности. Заседание провел председатель партии Владимира Жириновского, также в нем принял участие депутат Госдумы Владимир Сысоев, который курирует работу партии в ЯНАО.

Садовников исполнял обязанности главы регионального отделения ЛДПР с конца марта 2018 года. Ранее он возглавлял партийное отделение либерал-демократов в Ноябрьске. Стремительный рост в карьере молодого партийца случился после того, как он был выдвинут на пост губернатора Ямала. До этого он был рядовым депутатом думы Муравленко.

Как ранее сообщал «Новому Дню» Садовников, у отделения ЛДПР на Ямале есть три приоритетных направления: «Это работа приемных, исполнение наказов избирателей. Второе – усиление работы партийцев на местах, в том числе и по федеральным установкам политической партии. И третье – работа по выдвижению кандидатов от ЛДПР на выборах и при формировании составов УИК».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.05.18

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