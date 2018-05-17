российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 мая 2018, 15:50 мск

Новости Ямал

Темы дня, Новости дня, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

Высший совет ЛДПР выбрал нового лидера партии на Ямале

Фото Pixabay

Координатором ямальского отделения ЛДПР стал депутат тюменской областной думы Денис Садовников. Сегодня Высший Совет ЛДПР его в этой должности. Заседание провел председатель партии Владимира Жириновского, также в нем принял участие депутат Госдумы Владимир Сысоев, который курирует работу партии в ЯНАО.

Садовников исполнял обязанности главы регионального отделения ЛДПР с конца марта 2018 года. Ранее он возглавлял партийное отделение либерал-демократов в Ноябрьске. Стремительный рост в карьере молодого партийца случился после того, как он был выдвинут на пост губернатора Ямала. До этого он был рядовым депутатом думы Муравленко.

Как ранее сообщал «Новому Дню» Садовников, у отделения ЛДПР на Ямале есть три приоритетных направления: «Это работа приемных, исполнение наказов избирателей. Второе – усиление работы партийцев на местах, в том числе и по федеральным установкам политической партии. И третье – работа по выдвижению кандидатов от ЛДПР на выборах и при формировании составов УИК».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.05.18

Суд не разрешил открывать крупнейший ТРЦ Ямала. / У бюджета нет денег на чистую воду для жителей Приуральского района Ямала. / Суд запретил взяточнику из «Газпромнефти» на Ямале занимать руководящие посты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Ямал, Урал, Политика, Россия,

Новости партнеров