Бюджет Салехарда выделит деньги казакам на порядок

Власти Салехарда вносят поправки в закон о бюджете. В 2018 субсидию получит казачество. На охрану общественного порядка и текущие расходы Салехардское казачье общество получит 3,7 млн рублей.

Напомним, не так давно подписано распоряжение, согласно которому из бюджета округа Салехардскому казачьему обществу выделят около 400 тыс. рублей.

Кроме того, субсидию из бюджета получит организации инвалидов «Надежда» – 350 тыс. рублей на текущие расходы.

Ещё чуть более млн рублей – муниципальная преференция общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Такие поправки предложит депутатам принять администрация города на ближайшем заседании городской думы, сообщает «Новый день».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.05.18

Глава Нового Уренгоя купил HARLEY. / Глава Салехарда купил три новых автомобиля. / На Ямале не знают, как назначать нового губернатора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»