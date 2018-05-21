На Ямале с поста ушёл чиновник, отставку которого ждали ещё два года назад

В отставку ушёл глава службы ветеринарии Ямала Андрей Листишенко. Его пост с 21 мая 2018 года занял Евгений Попов, бывший начальник отдела обеспечения эпизоотического благополучия службы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ямала.

По данным г-на Попова, Листишенко переехал в среднюю полосу России.

Отметим, Андрей Листишенко сохранил пост даже после вспышки сибирской язвы в 2016 году на Ямале. Тогда замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявил, что основная причина вспышки – это ошибка в планировании эпизоотических мероприятий. Сейчас в адрес службы ветеринарии поступает также много вопросов. Так, накануне Ейко Сэротетто опубликовал повторное сообщение с просьбой решить вопрос с трупами павших от бескормицы и ослабления оленей в тундре. Активист обратился к Дмитрию Кобылкину уже не как к главе Ямала, а как к министру природных ресурсов.

Новый начальник службы ветеринарии, по официальным данным администрации округа, принимал активное участие в ликвидации эпизоотии сибирской язвы в Ямальском районе в 2016 году, работал в очаге вспышки. Под его руководством и участием обустроено и постановлено на кадастровой учёт девять сибиреязвенных захоронений.

Андрей Листишенко руководил службой 16 лет

Салехард, служба информации

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